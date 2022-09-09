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Trabzon Havalimanı 8 ayda 2 milyon 238 bin 74 yolcuyu ağırladı

09.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Havalimanı 8 ayda 2 milyon 238 bin 74 yolcuyu ağırladı

Trabzon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 238 bin 74 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nda geçen ay iç hatlarda 283 bin 317, dış hatlarda da 232 bin 833 olmak üzere 516 bin 150 yolcuya hizmet verildi.

Aynı ayda, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 1724, dış hatlarda ise 1841 olmak üzere 3 bin 565'e ulaştı.

Trabzon Havalimanı'nda 2022 ocak-ağustos dönemdeki yolcu trafiği 2 milyon 238 bin 74, uçak trafiği 16 bin 357, yük trafiği ise 26 bin 374 ton olarak gerçekleşti.

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