Trabzon ile İran arasında turizmin geliştirilmesi için fikir alışverişi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sadece Körfez ülkelerinden değil İran ve Avrupa'dan da Trabzon'a turist gelmesini amaçladıklarını belirtti.

Zorluoğlu, kendisini ziyarete gelen İranlı turizmciler ile Trabzon-İran arasındaki turizmin geliştirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zorluoğlu, İran ile turizm ilişkilerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Zorluoğlu, iki ülkenin yaşam biçimlerinin çok yakın olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim yaşam biçimimize çok yakınlar. Çok sakin, beyefendi, kibar, hakikaten çok kıymetli insanlar. İran'a gittiğimde bir yabancı ülkeye gitmiş gibi hiç hissetmedim. Bizler din kardeşiyiz. Gerek İran'dan Trabzon'a, gerek Trabzon'dan Tebriz'e ve diğer şehirlere gidilmesi için işbirliğini ve ilişkilerimizi artırmamız gerekiyor."

Turizmin gelişmesine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Zorluoğlu, "Sadece Körfez ülkelerinden değil, İran ve Avrupa'dan da şehrimize turist gelmesini amaçlıyoruz. Trabzon'da 15 sene önce 2 bin yatak varken şimdi 40 bin yatak var." diye konuştu.