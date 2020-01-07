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  4. Trabzon Ticaret Borsası, maskot hamsi için başvuruda bulundu

Trabzon Ticaret Borsası, maskot hamsi için başvuruda bulundu

TRABZON HABERLERİ  | 07.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından hamsinin Trabzon’un resmi maskotu olması için resmi olarak başvuru yapıldı.TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan imzası ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yapılan başvuruda, tarihin en eski kentlerinden biri olarak bilinen Trabzon’u temsil edecek ve tanıtımına da katkı yapacak maskotu bulunmadığına işaret edilerek, bu eksikliğin giderilmesi gerektiği, hamsinin de bunun için uygun bir figür olduğu bildirildi.Başvuru yazısında, araştırma yapıldığında hamsinin öncelikle Trabzon ile hatırlandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:“Bunun göstergesi Trabzon’da yapılan 2 büyük Uluslararası organizasyondur.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından hamsinin Trabzon’un resmi maskotu olması için resmi olarak başvuru yapıldı.
TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan imzası ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yapılan başvuruda, tarihin en eski kentlerinden biri olarak bilinen Trabzon’u temsil edecek ve tanıtımına da katkı yapacak maskotu bulunmadığına işaret edilerek, bu eksikliğin giderilmesi gerektiği, hamsinin de bunun için uygun bir figür olduğu bildirildi.
Başvuru yazısında, araştırma yapıldığında hamsinin öncelikle Trabzon ile hatırlandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
“Bunun göstergesi Trabzon’da yapılan 2 büyük Uluslararası organizasyondur. 2007’deki Karadeniz Spor Oyunları ile 2011’deki Avrupa Gençlik Olimpiyatları için kamuya açık şekilde yapılan seçme yarışması ile maskotlar hamsi olarak belirlenip, tescil edilmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Bu iki organizasyonun da etkisiyle hamsinin Trabzon ile özdeşliği daha da artmıştır. Bu vesile ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hamsinin Trabzon’un maskotu seçilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.”

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