Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 tedbirleri

TRABZON (AA) - Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmaları ve maske dağıtımı devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe belediyeleriyle bu dönem temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına özel önem verdiklerini belirtti.

Kamu ve özel sektör kuruluşu, cadde, sokak ve meydan olmak üzere kent genelinde el değmemiş yer bırakmadıklarına dikkati çeken Zorluoğlu, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Zorluoğlu, vatandaşların bu süreçte sıkıntı yaşamaması için maske üretmeye başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon halkının maskesiz kalmaması için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Valiliğimiz ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezimiz ile bir çalışma başlattık. Günlük 6 bin maske üretiyoruz ama 10 bine çıkmayı hedefliyoruz. Bunun dışında TİSKİ üzerinden yüzey ve el dezenfektanı da üretmeye başladık. Bunları da kurumlarımızla paylaşıyoruz. Bugüne kadar 270 bin maske dağıttık."