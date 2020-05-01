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Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 tedbirleri

ORDU HABERLERİ  | 01.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 tedbirleri

TRABZON (AA) - Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmaları ve maske dağıtımı devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe belediyeleriyle bu dönem temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına özel önem verdiklerini belirtti.

Kamu ve özel sektör kuruluşu, cadde, sokak ve meydan olmak üzere kent genelinde el değmemiş yer bırakmadıklarına dikkati çeken Zorluoğlu, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Zorluoğlu, vatandaşların bu süreçte sıkıntı yaşamaması için maske üretmeye başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon halkının maskesiz kalmaması için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Valiliğimiz ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezimiz ile bir çalışma başlattık. Günlük 6 bin maske üretiyoruz ama 10 bine çıkmayı hedefliyoruz. Bunun dışında TİSKİ üzerinden yüzey ve el dezenfektanı da üretmeye başladık. Bunları da kurumlarımızla paylaşıyoruz. Bugüne kadar 270 bin maske dağıttık."

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında şoför esnafına koruyucu siperli maske dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma araçları için bir dizi önlem alındı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, toplu taşımada yolcu sayısında sınırlama ve oturma düzenindeki değişiklikler il genelinde uygulamaya konuldu. Risk altında bulunan şoförler için 6 bin siperli maske dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, her alanda aldıkları önlemleri toplu taşıma araçlarında da sürdürdüklerini belirtti.

Alp, vatandaşların yoğunlukta olduğu toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülerin risk altında kaldığına işaret ederek, şunları bildirdi:

"Tüm bunları düşünerek şoförlerimize 6 bin siperli maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bu maskeler tamamen Ordu Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan ORYAZ şirketimiz tarafından üretildi. Bu maskeler herkes tarafından kullanıma uygun, koruyucu özelliği olan siperliklerdir."

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