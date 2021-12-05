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Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

05.12.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve bazı oyuncuların fotoğraflarının yer aldığı sayfadaki haberde, "Türkiye'yi etkisi altına alan Grup Yenilmezler, şampiyonluk için söylüyor", "Haydi şimdi bütün eller havaya" başlıkları yer alırken, arka sayfada ise "Bize derler fırtına, ligde katarız tozu dumana" ve "Sen ne harika bir sevdasın" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Her yer bordo mavi", arka sayfasında "Bordo-mavi şampiyon Trabzon" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberlerde, futbolcuların gol sevinçleri ile öz çekim yaptıkları fotoğrafa yer verirken, "Namağlup lider Trabzon, Adana Demirspor'u da yıkıp 8'de 8 yaptı", "Koşar adım şampiyonluğa gidiyoruz", "8. şampiyonluk geliyor" başlıklarına yer verdi.

Taka gazetesi ise birinci sayfasında, "Rakiplerine fark atan namağlup Trabzonspor, eze eze yoluna devam ediyor" ve "Tam gaz şampiyonluğa" başlığını kullandı. Arka sayfasında "Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle Adana Demirspor'u deviren fırtına tutulmuyor" ve "Şampiyonluk 2-0 selfisi" başlıklarıyla galibiyeti okurlarına duyurdu.

Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haberde, "Son demir bükücü: 2-0" başlığına yer verirken, arka sayfasında "Şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan Trabzonspor, adım adım hedefe koşuyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Trabzon

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