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Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

14.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürmesinin ardından, yerel basın da şampiyonluk manşetleri attı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk manşetleri atıldı.

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında zirvede tek başına kaldığını yazdı.

Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon Trabzon", Karadeniz Gazetesi "Fırtına rakip bırakmadı" ve "Viscavak" başlıklarını atarken, Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyonluk armağan olsun", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Gözümüzü kupa bürüdü", Taka Gazetesi de "Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

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