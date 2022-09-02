Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Trabzon'un Tonya ilçesindeki 11 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tonya ilçesinde uyuşturucu madde kullanabilecekleri değerlendirileren kişileri takibe aldı.

Ekiplerin, bu kişilerin yaşadığı 11 farklı adrese yaptığı operasyonda, 110 kök Hint keneviri, 20 gram kubar esrar, 35 adet Hint keneviri tohumu, 5 adet cam düzenek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 150 fişek ele geçirildi.

Operasyonda S.B, M.T, C.V, O.A, F.A, B.K, A.K, S.A. ile İ.S'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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