Trabzon'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ile Özel Hareket Şubesi ekipleri, "silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevinden sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı yer tespit edilen H.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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