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Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı

01.02.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı

Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesinde polis ekiplerince, hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzenledikleri operasyonda, hakkında "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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