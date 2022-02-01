Trabzon'da 2 firari hükümlü yakalandı

Trabzon'da yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesinde polis ekiplerince, hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de düzenledikleri operasyonda, hakkında "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



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