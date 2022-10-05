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Trabzon'da 301 kişilik ekip ve 76 araçla arama kurtarma tatbikatı yapıldı

05.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatbikatta, senaryo gereği sel sularına ve elektrik akımına kapılanlar ile suda sürüklenen araç içerisindeki kazazedeler kurtarıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD, İtfaiye, UMKE, 112, Türk Telekom Arama Kurtarma, AKUT ve DSİ ekiplerinin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği, bir tarafta sel sularına kapılan vatandaşlar ve onları kurtarmak için harekete geçenlerin elektrik akımına kapılması ile suda sürüklenen araç içerisindeki kazazedelerin kurtarılması canlandırıldı.

İhbar üzerine ilçeye bağlı Yolgören Mahallesi Karadere-Sanayi mevkisine gelen ekipler, ilk olarak elektrik akımına kapılanlara müdahale etti. Dağıtıcı firmanın elektrik akışını kesmesiyle başlayan kurtarma tatbikatında senaryo gereği akıma kapılan bir kişi yaralı kurtarıldı.

Ardından sel sularına kapılanlar için kurbağa adamlar dere içi araması yaptı, arama kurtarma köpeğinin de katılımıyla kıyı kenar taraması gerçekleştirildi. Bu sırada suda sürüklenen araç içerisinde kazazedelerin olduğu ihbarını da alan ekipler, kısa sürede olay yerine giderek kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkan yaralıyı kurtardı.

Tatbikatta senaryo gereği kazazedelerden 4'ü ölü, 4'ü de yaralı olarak bulundukları yerden çıkarıldı.

Yağmur altında gerçekleştirilen tatbikata, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve gönüllülerden oluşan 301 kişilik ekip ile 76 araç katıldı.

- "Tatbikat kapsamında tüm birimlerimiz sahada"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının 2022 yılını "Afet Tatbikat Yılı" ilan ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla daha önce Vakfıkebir ilçesinde bir tatbikat gerçekleştirildiğini hatırlatan Ustaoğlu, bugünün de onun devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Ustaoğlu, tatbikat kapsamında tüm birimlerin sahada olduğunu vurgulayarak, "Sizlerin de malumu olduğu üzere Trabzon, bölgemiz zaman zaman afetlere maruz kalan bir bölge. Tüm bu afetlerde görev alan kurum personelimizi diri, dinamik ve her an afete hazır halde tutmak adına bu tip tatbikatların yapılması önem arz ediyor." dedi.

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