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Trabzon'da 351 okul tadilat ve onarımla yeni döneme hazır hale getirildi

01.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu: - "18 ilçedeki 351 okulumuzda 35 milyon liralık yatırımla tadilat ve onarımlarımızı tamamladık" - "12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemine evlatlarımızı, fiziki anlamda daha da güçlenmiş, güzel hale gelmiş yuvalarına bekliyoruz"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde 351 okul bakımdan geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 18 ilçedeki okulların zemin, lavabo, bahçe düzenlemesi ve dış cephe mantolama gibi ihtiyaçları için 35 milyon lira ödenek ayrıldı.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Ortahisar ilçesinde tadilat yapılan yaklaşık 200 öğrencinin eğitim aldığı Karlık İlkokulu ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Fettahoğlu, AA muhabirine, öğretmenler, okul idarecileri ve okul aile birliği başkanlarıyla yaptıkları görüşmelerde okulların ihtiyaçlarını belirlediklerini söyledi.

Okulların iyileştirilmesine yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında 18 ilçede 351 okula dokunduklarını ifade eden Fettahoğlu, "Bu gerçekten çok önemli bir sayı. Okullarımızın küçük ve büyük onarımlarını 35 milyon liralık ödenekle tamamladık." dedi.

Fettahoğlu, okullarda öncelik sırasına göre çalışma yapıldığını anlatarak, "Okullardaki çatı onarımları, lavabo, zemin, bahçe düzenlemesi ve dış cephe mantolama ihtiyaçları gibi birçok fiziki durumu gidererek çalışmalara başladık." diye konuştu.

Trabzon'un eğitim ve öğretim açısından iyi bir yere sahip olduğunu vurgulayan Fettahoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu, binalarımızın fiziki mekanlarını iyileştirerek daha da taçlandırmayı umut ediyoruz. 18 ilçedeki 351 okulumuzda 35 milyon liralık yatırımla tadilat ve onarımlarımızı tamamladık. 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemine evlatlarımızı, fiziki anlamda daha da güçlenmiş, güzel hale gelmiş yuvalarına bekliyoruz."

- Ödenek geçen yıla göre yaklaşık 2,5 kat artırıldı

Fettahoğlu, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığından 18 ilçe için Trabzon'a 13 milyon liralık ödenek gönderildiğine işaret ederek, "Bu yıla baktığımız zaman 35 milyon liradan bahsediyoruz. Bu da sayı olarak 351 okula dokunmamıza neden oldu. Bu anlamda ilimize ciddi bir ödenek tahsis edildi. Biz de onarıma ihtiyacı olan okullarımıza dokunduk." dedi.

Okulların doğal gaz dönüşümlerinin de tamamlandığını aktaran Fettahoğlu, şöyle devam etti:

"Yine birçok okulumuzun ihaleleri yapıldı, sözleşmeler imzalandı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul anlamında çok sayıda yatırımımız var. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trabzon'da eğitim öğretimlerimizle beraber okullarımızın daha da güçlenmiş olduğunu göreceğiz."

Fettahoğlu, okulların 12 Eylül'de açılacağını anımsatarak, "Biz de sayın Valimiz öncülüğünde hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an için ilimizde eğitim öğretime yönelik herhangi bir problem bulunmuyor. 12 Eylül itibarıyla ilimizdeki 142 bin öğrencimizi bekliyor olacağız. Eğitim öğretim camiasının mutlu ve başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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