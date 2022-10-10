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Trabzon'da 7 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

10.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 7 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Ekim Cumartesi günü, Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde kurs dönüşü servisten inen Miraç Ömür İnce'ye çarpan G.K. (17) ile öğrenci servisinin sürücüsü E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen G.K. ve E.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde kurs dönüşü öğrenci servisinden inen Miraç Ömür İnce'ye, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada ehliyeti olmayan G.K. (17) idaresindeki otomobil çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İnce'nin cenazesi, dün Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verilmişti.

Polis, olayla ilgili otomobil ile öğrenci servisinin sürücülerini gözaltına almıştı.

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