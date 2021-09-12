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Trabzon'da abartılı egzoz bulunan iki araç trafikten men edildi

12.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da abartılı egzoz bulunan iki araç trafikten men edildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde abartılı egzoz bulunan iki araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Soğuksu kavşağı ve Çimenli Mahallesi'nde bazı araçların farklı saatlerde gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edilmesi üzerine bölgede gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde iki araç durduruldu.

Araçlarda yapılan incelemede aşırı yüksek ses çıkaran abartılı egzozlarının olduğu belirlendi.

Trafikten men edilen araçların sürücülerine idari para cezası kesildi, ceza puanlarıyla ilgili işlem yapıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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