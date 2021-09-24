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Trabzon'da, açık cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

24.09.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, açık cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'da, Beşikdüzü T Tipi Cezaevi'nin açık bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde bulunan Beşikdüzü T Tipi Cezaevi'nin Açık Cezaevi kısmının çamaşırhanesinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Beşikdüzü Belediyesi ve Vakfıkebir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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