Trabzon'da ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak sırasında Yaylacık Mahallesi'nde bir kaldırımda bulunan ağaca yıldırım isabet etti. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, ağacın gövdesi zarar gördü.

Yıldırımın düşme anında iş yerinin önünde bulunan Özkan Öztürk, AA muhabirine, büyük bir alev topunun oluştuğunu ve ardından büyük bir patlama duyduğunu ifade ederek, "Dükkanıma girerken alev topu gibi bir şey gördüm ve 'güm' diye bir ses çıktı. Ne olduğunu anlamadım. Yanımdaki araç patladı sandım. Alev topunu arkamda hissettim. Sonra ağacın kabuklarının soyulduğunu görünce yıldırım düştüğünü anladık." dedi.

Öte yandan, yıldırımın düşme anı bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, restoranın karşısındaki alana yıldırımın düşmesiyle etrafın kısa süre aydınlandığı, bu sırada kaldırımdaki vatandaşlar ile restorandaki müşteriler ile çalışanların korktuğu görülüyor.

