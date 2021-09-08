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Trabzon'da balık fiyatları

08.09.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamsinin kilogramı 20-25 liradan satışa sunuldu

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 20-25 liradan satıldı.

Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(Lira)

EN YÜKSEK

(Lira)

Hamsi20,0025,00İstavrit10,0015,00Çupra45,0050,00Barbunya20,0025,00Mezgit15,0025,00Somon45,0055,00Levrek60,0065,00

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