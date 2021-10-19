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Trabzon'da balık fiyatları

19.10.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-15 liradan satılıyor.

Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(Lira)

EN YÜKSEK

(Lira)

Hamsi10,0015,00İstavrit10,0015,00Palamut (tane)25,0030,00Çupra35,0045,00Barbunya35,0040,00Mezgit15,0050,00Levrek50,0060,00Somon45,0050,00

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