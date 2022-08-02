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Trabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

02.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Ortahisar ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan T.K.B, beton zemine düştü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırılan T.K.B, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden T.K.B için Arsin ilçesindeki Yeşilce Mahallesi Konak Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

T.K.B'nin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

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