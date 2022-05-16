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Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

16.05.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde ismi öğrenilemeyen bir kişiyle B.D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.D, bıçakla ağır yaralandı.

Yaralanan B.D, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor.

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