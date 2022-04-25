YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da çeşitli suçlardan 12 kişiye toplam 12 bin 576 lira ceza uygulandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan 12 kişiye toplam 12 bin 576 lira ceza uygulandı

25.04.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da çeşitli suçlardan 12 kişiye toplam 12 bin 576 lira ceza uygulandı

Trabzon'da kumar oynayan ve cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsız veren kişilere toplamda 12 bin 576 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Söz konusu kişilere Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulanırken, kumar masasındaki 300 liraya da el konuldu.

Ekiplerce işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Ahlak Büro Ekiplerince de Çömlekçi Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyonda cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 6 kişiye Kabahatler Kanunu 37. maddesi kapsamında kişi başı 277 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildiTrabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan uçakta "şampiyonluk" anonsu yaptıTrabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan uçakta "şampiyonluk" anonsu yaptı
Tuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandıTuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 25 Nisan Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:22
Öğle
12:24
İkindi
16:12
Akşam
19:17
Yatsı
20:45
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.