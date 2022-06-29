YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

29.06.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D. M.C. ve R.Y. silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KTÜ'ye "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildiKTÜ'ye "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi
Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandıSakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı
Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyorSel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
02:45
Sabah
04:45
Öğle
12:30
İkindi
16:29
Akşam
20:05
Yatsı
21:55

Trabzon Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Rabia Eczanesi
Akcaabat
Karaduman Eczanesi
Akcaabat
Hilal Eczanesi
Arakli
Başkan Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Sağlık Eczanesi
Caykara
Kaya Eczanesi
Macka
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.