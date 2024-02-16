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Trabzon'da denize giren kadının cesedi bulundu

AA AA
16.02.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize giren kadının cesedi bulundu.

Ganita sahiline akşam saatlerinde gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının denize girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede yaptığı incelemede kayalıklarda ayakkabı ve mont buldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde yaptıkları aramada, yaklaşık 30 metre açıkta su yüzeyinde kadının cesedini tespit etti.

Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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