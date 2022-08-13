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Trabzon'da denize hakim noktadaki Akçakale ışıklandırıldı

13.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13. yüzyılda inşa edilen kalede, üçüncü dönem arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim: - "Eylülde kazıyı ve ışıklandırmalarımızı göstereceğimiz lansmanımız olacak ve bu sayede Akçakale'nin turizme kazandırılması adına bir eşiği de atlamış olacağız"

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yer alan tarihi Akçakale, aydınlatma çalışmaları sayesinde kaleden denize yansıyan ışıklarıyla apayrı güzellik sunuyor.

İlçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan ve manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran kalenin 13. yüzyılda imparator 2. Alexios tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Trabzon'un fethinden sonra Osmanlı döneminde onarım gören kale, denize sıfır olmasıyla dikkati çekiyor.

Adını bulunduğu mahalleye de veren Akçakale'de, Akçaabat Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde bir süre önce arkeolojik kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 yıldır kazı çalışmaları devam eden kalede, belediye tarafından yapılan ışıklandırma çalışması ise tamamlandı.

Akçakale'nin aydınlatılmasıyla kaleden denize yansıyan ışıklar apayrı güzellik sunuyor. Konumu itibarıyla yeşil ve mavinin tonlarıyla her mevsim ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarını ağırlayan Akçakale'nin, kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

- "İnşallah ilerleyen zamanda daha güzel olacak"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıl önce başlanan kazı çalışmalarının son aşamasına gelindiğini söyleyerek, "Eylülde kazıyı ve ışıklandırmalarımızı göstereceğimiz lansmanımız olacak ve bu sayede Akçakale'nin turizme kazandırılması adına bir eşiği de atlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlanacağını belirten Ekim, "Akçakale'nin çehresini değiştirecek bir kalemiz vardı. O kaleyi de gün yüzüne çıkarma fırsatı bulduk ve inşallah ilerleyen zamanda daha güzel olacak." diye konuştu.

Ekim, kaledeki kazı çalışmalarında çıkan tarihi eserlerin de eylüldeki toplantıda tanıtılacağını anlatarak, "Bu kapsamda da Akçakale'yi daha güzel bir tanıtım yolunda kendimize harita çizmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Işıklandırma çalışmalarının Akçakale'yi ziyarete gelen turistlerden ve yöre halkından beğeni aldığını belirten Ekim, turizmden daha fazla pay alma adına çevre düzenlenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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