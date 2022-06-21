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Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

21.06.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Of İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında aranma kaydı bulunan D.S. isimli şahıs yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şüpheli D.S'nin gözaltına alındığı belirtildi.

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dolandırıcılık Trabzon

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