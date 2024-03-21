Trabzon’da Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlandı

Trabzon’da Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" programı çerçevesinde down sendromlu çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte asker gösterisi, damat halayı ile pamuk prenses ve yedi cüceler tiyatro gösterileri yapıldı.

Öğrenciler tarafından mehter takımı gösterisinin de yapıldığı etkinlikte down sendromlu çocuklar, eğitmenler eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. Programa öğrencilerin yanı sıra aileler ve vatandaşlar da katılırken, etkinlik Yüzüncü Yıl Marşı’nın okunması ile sona erdi.

