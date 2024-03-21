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Trabzon’da Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlandı

İHA İHA
21.03.2024 15:26
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Trabzon’da 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü farklı etkinliklerle kutlandı.

Trabzon’da Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlandı

Trabzon’da Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" programı çerçevesinde down sendromlu çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte asker gösterisi, damat halayı ile pamuk prenses ve yedi cüceler tiyatro gösterileri yapıldı.

Öğrenciler tarafından mehter takımı gösterisinin de yapıldığı etkinlikte down sendromlu çocuklar, eğitmenler eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. Programa öğrencilerin yanı sıra aileler ve vatandaşlar da katılırken, etkinlik Yüzüncü Yıl Marşı’nın okunması ile sona erdi.

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Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:16
Öğle
12:33
İkindi
15:58
Akşam
18:41
Yatsı
20:01

Trabzon Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

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