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Trabzon'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira para cezası verildi

08.01.2024 12:16 | Son Güncelleme:
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Trabzon'un Yomra ilçesinde drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Ekipler, trafiği tehlikeye düşüren sürücüye drift atmak ve diğer ilgili kanun maddelerinden 38 bin 672 lira idari para cezası uygulayarak, sürücü belgesini 2 ay süreyle geri aldı.

Öte yandan 5-7 Ocak'ta ekiplerin denetimleri sırasında "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 2 sürücüye de para cezası uygulanarak, araçlar trafikten men edildi ve sürücülerin ceza puanları düşürüldü.

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Trabzon para cezası

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