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Trabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldü

13.03.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldü

Trabzon'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Yenicuma Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan O.A'nın (71) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan zehirlendiği belirlenen O.A. ilk müdahalesi itfaiyenin ilk yardım ekiplerince yapılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan zehirlenen O.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. O.A'nın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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