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Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

22.11.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehidin cenaze namazını babası emekli imam İlyas Ceylan kıldırdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Alaçam ilçesindeki evine getirilerek helallik alınmasının ardından Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi'ne götürüldü.

Şehit Ceylan'ın cenaze namazını babası emekli imam İlyas Ceylan kıldırdı. Baba İlyas Ceylan, namazın ardından şehit oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçü Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına katılan şehidin kızı Eslem Ceylan, babasının şapkasını taktı, diğer kızı Elif Sena Ceylan ise babasının üniformasını giydi. Şehidin eşi Havva ile küçük kızları Melih Nare Ceylan gözyaşı döktü.

Cenazeye, şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Camcı ile vatandaşlar katıldı.

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki E.T'nin, kaçarken aracıyla çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan, kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde şehit olmuş, kaçan sürücü gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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