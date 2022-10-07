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Trabzon'da durakta dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı

07.10.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da durakta dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde durakta dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki dolmuş durağında sıra bekleyen 15 yaşındaki D.H'ye sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 D 1175 plakalı minibüs çarptı.

Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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