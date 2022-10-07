Trabzon'da durakta dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde durakta dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki dolmuş durağında sıra bekleyen 15 yaşındaki D.H'ye sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 D 1175 plakalı minibüs çarptı.

Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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