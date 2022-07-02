Trabzon'da eğitimlerini tamamlayan 254 hafız icazet aldı

Trabzon'un Of ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan 254 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Of Müftülüğü tarafından Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde düzenlenen törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayan ancak Kovid-19 salgını sürecinde icazet töreni düzenlenmeyen 254 hafıza, icazet belgeleri verildi.

Of Belediyesi önünde toplanan 254 hafız, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde Çarşıbaşı Büyük Camisi'ne kadar yürüdü.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, protokol konuşmalarının ardından eğitimlerini tamamlayan 254 hafıza icazet belgeleri verildi.

Törene, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Of Müftüsü Hüseyin İspiroğlu, Trabzon Kuran Kursları Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Özdemir ile hafızların aileleri katıldı.



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