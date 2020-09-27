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Trabzon'da elektrik panosunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

TRABZON HABERLERİ  | 27.09.2020 12:44 | Son Güncelleme

Trabzon'da elektrik panosunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir apartmanın girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çarşı Mahallesi Esnaf Sokak'taki bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, elektrik panosundaki yangını binaya sıçramadan söndürdü.

Ekipler, apartmanın ikinci katındaki bir kadını, balkondan merdiven yardımıyla indirdi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen apartman sakinleri Meryem Erdem ile Osman ve Fatma Bayraktar, tedbir amacıyla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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