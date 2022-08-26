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Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

26.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, durakta beklerken eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

İlçe merkezindeki otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki M.İ, sol elinde acı hissetti. Elinin kanadığını gören çocuk, Sürmene Devlet Hastanesine müracaat etti.

Hastanedeki tetkikler sonrası çekilen röntgen filminde M.İ'nin elinde mermi çekirdeği olduğu belirlendi.

Ameliyatla mermi çekirdeği elinden çıkarılan M.İ, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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