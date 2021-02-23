YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Trabzon'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

23.02.2021 22:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan Emin Yılmaz (93) ve eşi Havva Yılmaz'ın (90) evlerinde, akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada, çiftin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
12:40
İkindi
15:41
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Trabzon Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Kalkınma Eczanesi
Ortahisar
Merve Eczanesi
Ortahisar
Seçkin Eczanesi
Ortahisar
Yurdum Eczanesi
Ortahisar
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Gül Eczanesi
Akcaabat
Uzun Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Ahşap kapı eşiği, kovan teli ve misinadan kemençe yaparak başladığı sanatta aranan usta oldu

Ahşap kapı eşiği, kovan teli ve misinadan kemençe yaparak başladığı sanatta aranan usta oldu

45 Yıllık arzuhalci, zamana meydan okuyor

45 Yıllık arzuhalci, zamana meydan okuyor

Trabzon'da jandarma sorumluluk bölgesinde tedbirlere uymayan 144 kişiye 455 bin lira ceza

Trabzon'da jandarma sorumluluk bölgesinde tedbirlere uymayan 144 kişiye 455 bin lira ceza

Havacılık tutkunu Trabzonlu genç model uçak yaptı

Havacılık tutkunu Trabzonlu genç model uçak yaptı

Trabzon’da 68 yerleşimde karantina uygulanıyor

Trabzon’da 68 yerleşimde karantina uygulanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.