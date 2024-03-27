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Trabzon’da göçük altında kalarak hayatlarını kaybeden işçilerin kimlikleri belirlendi

İHA İHA
27.03.2024 15:24
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Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi’nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin Mehmet Sultan Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu olduğu öğrenildi.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

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