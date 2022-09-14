Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.A'yı yakaladı.

Firari hükümlüler İ.A. ve U.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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