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Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

14.09.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.A'yı yakaladı.

Firari hükümlüler İ.A. ve U.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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