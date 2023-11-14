YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor

Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor

14.11.2023 13:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında havaların soğumasıyla hamsinin kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, çipura ve istavrit tüketiciyle buluşturuluyor.

Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, havaların soğumasıyla daha çok avlanan hamside bu yıl bolluk beklediklerini söyledi.

Balık fiyatlarının bu yıl uygun olduğunu ifade eden Aydın, "İstavritin kilogramı 60, mezgitin 50, levrek ve çipuranın 175, somonun 150, alabalığın 125, tirsinin 75 liradan satılıyor. Bu fiyatlar normaldir. Havalar soğudukça balık daha da artar, vatandaş da bu sene balığa doyar." dedi.

Turgay Özsandıkçı ise 55 senedir balıkçılık yaptığını aktararak, "Şu havalarla birlikte hamsi yeniden kıyılara çıkmaya başladı. Bu denizin hamsisi, balığı bitmez. Avcılıkta kanunlara uyarsak daha iyi olur, vatandaş hamsi yer, balık yer. Palamut bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Bu sene yok ama bir dahaki sene bakarsın olur." diye konuştu.

Özsandıkçı, geçen yıl fazla olmadığı için vatandaşın bu yıl hamsiye daha fazla ilgi gösterdiğini de kaydetti.

Balık alan müşterilerden Akın Alkan, Gümüşhane'den geldiğini belirterek, "Haftada en az 2-3 kez balık tüketiyoruz. Omega 3 tükettiğimiz için de daha sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Balık fiyatları gayet uygun, mevsimin en güzel balıkları var şu an ve yerli. Ailecek hamsi tüketmeyi seviyoruz." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandı
Bodrum’da günlük 72 bin kişiye yetecek su bulunduBodrum’da günlük 72 bin kişiye yetecek su bulundu
Hierapolis kazılarına 1 milyar TL destekHierapolis kazılarına 1 milyar TL destek
Anahtar Kelimeler:
hamsi Balıkçı Trabzon tezgah

Trabzon Namaz Vakitleri 14 Kasım Salı

İmsak
05:32
Sabah
07:00
Öğle
12:11
İkindi
14:47
Akşam
17:11
Yatsı
18:34

Trabzon Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Salı

Çatak eczanesi
Ortahisar
Özlem eczanesi
Yomra
Sebat eczanesi
Akcaabat
Nuran eczanesi
Ortahisar
Akar eczanesi
Akcaabat
Günişiği eczanesi
Arakli
Çaykara eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.