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Trabzon'da hedef nüfusun yüzde 77,3'ünün aşısı tamamlandı

08.03.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: - "İkinci, hatta üçüncü ve dördüncü dozları gelen birçok vatandaşımız bulunmakta. Kovid halen dikkat etmemiz gereken bir hastalık ve pandemi sürecimiz devam ediyor"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, ilde hedef nüfusun yüzde 77,3'ünün aşısının tamamlandığını bildirdi.

Usta, Trabzon'un hedef nüfusa göre Kovid-19 aşı verilerini sosyal medya hesabından paylaşarak, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

İl genelinde 60 yaş üstü kişilerin yüzde 87,7'sinin aşısının tamamlandığını ifade eden Usta, bu oranın 50-59 yaş aralığında yüzde 85, 40-49 yaşta 78,8, 30-39 yaşta yüzde 72,4, 20-29 yaşta yüzde 73,6, 15-19 yaşta yüzde 58,3, 15 yaş altı kişilerde ise yüzde 35,2 olduğunu kaydetti.

Usta, Trabzon'da 699 bin 268 kişilik hedef nüfusun yüzde 81,8'inin en az bir doz aşı yaptırdığını, yüzde 77,3'ünün de aşısının tamamlandığını belirterek, hiç aşı olmayan ya da ikinci doz veya hatırlatma dozlarını yaptırmayarak aşısı tamamlanmayan 31 bin 328 kişi bulunduğuna dikkati çekti.

Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Usta, "Değerli halkımız, halen aşılamaya ihtiyacımız var. İkinci, hatta üçüncü ve dördüncü dozları gelen birçok vatandaşımız bulunmakta. Kovid halen dikkat etmemiz gereken bir hastalık ve pandemi sürecimiz devam ediyor. Lütfen aşılarımızı yapalım." ifadelerini kullandı.

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