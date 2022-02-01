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Trabzon'da heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edildi

01.02.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edildi

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Özdil Mahallesi Torlaklı mevkisinde sağanak ve kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelan meydana geldi.

Bazı evlerin hasar görmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası 2 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin, risk taşıyan diğer evlerle ilgili başlattığı teknik inceleme devam ediyor.

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