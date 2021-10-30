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Trabzon'da inşaatın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti

30.10.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da inşaatın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kemaliye Mahallesi'nde kendisine ait inşaatta çalışan 66 yaşındaki Alaattin Cinemre dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.

Ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Cinemre müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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