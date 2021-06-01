Trabzon'da insan hakları ve şiddetle mücadele projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, iş uyuşmazlıklarında, tüketici davalarında ve ticari davaların bir bölümünde dava yolunu kullanmadan önce ara buluculuk yolunu kullanmanın mecburi olduğunu belirterek "Kısa bir süre olmasına rağmen bir milyondan fazla dosya ara buluculuk yolu kullanılarak çok büyük bir oranda başarıyla sonuçlandı." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ortaklığıyla "İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi"nin tanıtım toplantısı, Ortahisar ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, insanlık tarihinin her döneminde şiddetin var olduğunu ve her zaman şiddetle mücadele edildiğini belirterek dünyanın şiddet konusunda iyi bir noktada olmadığını vurguladı.

Şiddetin önlenmesine yönelik bu tür projelerin çok önemli olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Şiddete karşı sivil katılımcılığın ön planda olması, eylem planlarının sahada uygulanması da çok önemli. Sayısal anlamda bu görevi ifa edecek kişiler bu dönüşüme çok ciddi katkı sağlayacaktır. İnsanlık tarihi boyunca her alanda sosyal dönüşüm çok kolay olmamıştır. Bu nedenle saha aktörlerinin konumlandırılması çok iyi yapılmalı. Bunu iyi bir şekilde kurgularsak sonuç almamız da o kadar yakın olur." diye konuştu.