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Trabzon'da iş makinesinin içinde başına taş isabet eden operatör öldü

21.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da iş makinesinin içinde başına taş isabet eden operatör öldü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kullandığı iş makinesinin içinde başına taş isabet eden operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürmene-Ormanseven yol ayrımı yakınlarında taş kıran ekskavatörün operatörü Hüseyin Hamzaoğlu'nun (30) başına, açık tavandan içeriye düşen taş parçaları isabet etti.

Ağır yaralanan Hamzaoğlu, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hamzaoğlu'nun cenazesinin, Araklı ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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