Trabzon’da isale hattındaki göçükte hayatını kaybeden işçilerden İbrahim Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün öğle saatlerinde Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. İller Bankası’nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle başlatılan hat döşeme çalışmasında kaynak yapan taşeron firma çalışanı işçilerin üzerine yamaçtan toprak geldi. Toprak altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçinin biri olan İbrahim Keskin (53) için Arsin ilçesindeki Yeniköy mahallesinde cenaze namazı kılındı. Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazına Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, İbrahim Keskin’in ailesi ve yakınları katıldı. 4 çocuk babası İbrahim Keskin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.





