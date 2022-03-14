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Trabzon'da kadın hekimlerin resimlerinin yer aldığı “Hekimlik sanattır” sergisi açıldı

14.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kadın hekimlerin resimlerinin yer aldığı “Hekimlik sanattır” sergisi açıldı

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kadın doktorlar tarafından yapılan resimlerin yer aldığı “Hekimlik sanattır” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon ve Rize'den 40 kadın hekimin 103 eserinin yer aldığı sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Galeri Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış öncesi konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeryüzünü etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle sağlıkçılar başta olmak üzere birçok insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağlıkçıların bu zor dönemde kendi canlarını hiçe sayarak hizmet verdiklerini dile getiren Genç, "O nedenle bu olağanüstü dönemi en az hasarla geride bırakmamızı temin eden bütün sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum." dedi.

Genç, sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının da her zaman karşısında olduklarını sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdür Vekili doktor Erdem Şen de kadın doktorların eserlerinden oluşan serginin büyük bir emek ve özveriyle gerçekleştirildiğini ifade ederek, Trabzon'un, metrekaresine en fazla sanatçı ve sporcu düşen il olduğunu belirtti.

Doktorların, mesleklerindeki hünerlerini resimlerde de sergilediklerini vurgulayan Şen, "Biz tıbbiyeden çok çok iyi doktor çıktığını biliyorduk ama çok çok iyi sanatçılar çıktığını da bu sergiyi gezdiğinizde bir kez daha anlayacaksınız." diye konuştu.

Sanatın birleştirici yönünü kullanarak hekimlerden oluşan kadınların bir araya geldiğini belirten ressam Derya Haliloğlu, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eserleri sergilenen kadın hekimler adına konuşan nöroloji uzmanı doktor Nuran Aydın ise hekimlerin isteyip de yapamayacağı hiçbir sanat dalının olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü hekimlik ve sanat, sabır ister, tecrübe ister, disiplin ister, güven ister saygı ister. Bizler 2 yıla aşkın zamandır salgına karşı canla başla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu süreçte, zaman zaman çok duygulu anlar yaşadık. Gerek meslektaşlarımızı gerek hocalarımızı, yardımcı sağlık personelini bu uğurda kaybetmenin derin üzüntülerini yaşadık. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."

Konuşmaların ardından Genç, Şen, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ile sergiye katılan ressamlar, eserleri sergilenen hekimlere teşekkür belgelerini verdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezdi.

Serginin 24 Mart'a kadar açık kalacağı öğrenildi.

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