Trabzon'da Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi için protokol imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince bir hayırseverin katkılarıyla yapılacak Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediye binasındaki protokol imza töreninde, seçimlerden önce kadınlara verdikleri bir sözü yerine getirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ortahisar ilçesinde sahil kenarında bulunan 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezinin Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıdığını ve çok özel bir proje olduğunu belirten Zorluoğlu, "Çünkü sadece kadınlara özgü bir merkez oluşturuyoruz. Burada kullanıcısından çalışanına kadar herkes kadın olacak ve burada verilen hizmetler sadece kadınlarımıza has olacak." dedi.

Merkezde yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, çok amaçlı salonlar, kafeterya, çocuk oyun ve sosyal yaşam alanları bulunduğunu kaydeden Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda bu projede istihdam bölümü de var. Yani projenin bir bölümü sosyal yaşam alanlarından ibaret, diğer bölümü ise atölye ve çok amaçlı salonlardan oluşacak büyük bir kompleks. Bu atölyelerde, özellikle kadınların kurmuş olduğu kooperatiflere üretim yapma imkanı vereceğiz. Orada kadınlarımızın üreteceği çok çeşitli materyali biz Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşa satacağız. Yani bu merkez sadece bir sosyal yaşam alanı değil, aynı zamanda kadınlarımızın çalışıp evlerine ve geçimlerine katkı yapabilecekleri çok önemli bir yer olacak."

Zorluoğlu, projenin finansmanının Cengiz İnşaat firmasınca karşılandığını ifade ederek, "Mehmet Cengiz ile İstanbul'da bir görüşmem olmuştu. Sağ olsun o da Trabzon sevdalısı bir büyüğümüz ve Trabzon'da böyle özel, hatırada kalan bir yatırım yapma arzusunu bize iletti. Biz bu projeyi kendilerine önerdik. İstanbul'da da birebir bu projeyi kendisi ile de tartıştık. Daha sonra sağ olsun, prensip olarak 'Biz bunu Trabzon'da yapalım.' dedikten sonra bugün protokolünü imzalıyoruz." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Cengiz İnşaat firmasına ve eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak'a teşekkür eden Zorluoğlu, projenin hayırlı olmasını diledi.

Cengiz İnşaat firması adına konuşan Kazım Cengiz de Trabzon'un kendileri için önem teşkil eden bir kent olduğunu belirterek, Trabzon'a böyle bir eser kazandırdıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cengiz, projenin bir yıl içerisinde tamamlanarak kadınların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Zorluoğlu ile Cengiz protokolü imzaladı.

