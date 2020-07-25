YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Trabzon'da kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

TRABZON HABERLERİ  | 25.07.2020 02:24 | Son Güncelleme

Trabzon'da kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Araklı-Trabzon güzergahında seyir halinde olan Yasin Ustaömer (30) idaresindeki 61 ABK 365 plakalı hafif ticari araç, Kalecik tüneli girişinde Erkan T. yönetimindeki 28 K 9024 plakalı kamyonete arkadan çaptı.

Kazada, araç sürücüsünün yanı sıra yolcular Şener Tüzenli (22), Oğuzhan Baytürk ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu sürücü ve yolcular, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kısa süreli trafiğe kapanan Trabzon-Rize kara yolu çalışmaların ardından yeniden açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı

Trabzon Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:16
Sabah
05:04
Öğle
12:33
İkindi
16:29
Akşam
19:52
Yatsı
21:32

Trabzon Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Burçin Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Doğa Eczanesi
Ortahisar
Numune Eczanesi
Ortahisar
Akçaabat Eczanesi
Akcaabat
Güner Eczanesi
Akcaabat
Ebru Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.