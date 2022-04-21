Trabzon'da kamyonetin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonetin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Kerem Mahallesi'ndeki Kerem Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Samet Çağlar (12), bahçede oynadığı sırada yola kaçan topun peşinden gitti.

Çağlar'a, Trabzon istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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