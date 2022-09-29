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Trabzon'da karısını çay bahçesinde öldüren sanığa 24 yıl hapis

29.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da karısını çay bahçesinde öldüren sanığa 24 yıl hapis

Trabzon'da, tartıştığı karısını çay bahçesinde tabancayla öldüren Azerbaycan uyruklu sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, çay bahçesinde Azerbaycan uyruklu eşi Turana Umayev'i (38) tabancayla başından vurarak öldüren tutuklu sanık Elvin Umayev (34), Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Elvin Umayev, savunmasında pişman olduğunu dile getirerek eşinin ailesinden özür diledi.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında önce "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi, daha sonra olaydan önce maktulün sanığa yönelik sözleri ve çocuklarıyla kendisini görüştürmediğini yönündeki beyanları dolayısıyla tahrik indiriminden 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanığa olayda kullandığı ruhsatsız tabanca bulundurması nedeniyle verilen 2 yıl hapis cezası ise 1200 lira adli para cezasına çevrildi.

Ortahisar ilçesinde 21 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki çay bahçesinde tartıştığı eşi Turana Umayev'i tabancayla başına ateş ederek öldüren Elvin Umayev teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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