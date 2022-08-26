YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

26.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Trabzon'da "kasten öldürme" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.D'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldiTrabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi
DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kaska'dan MilyonFest Fethiye açıklaması:DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kaska'dan MilyonFest Fethiye açıklaması:
İzmir'de denize giren genç kız boğulduİzmir'de denize giren genç kız boğuldu
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:35
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:12
Yatsı
20:38
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Öğrencilerinden içi sperm dolu prezervatif istedi

Öğrencilerinden içi sperm dolu prezervatif istedi

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.