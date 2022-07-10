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Trabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ile oğlu hayatını kaybetti

10.07.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ile oğlu hayatını kaybetti

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kestikleri ağaç üzerlerine devrilen baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

İlçenin Üzümözü Mahallesi Garipderesi mevkisinde, Yusuf (71) ile oğlu Sezgin Yılmaz (48) arazilerinde kestikleri ağacın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ağacın altından çıkarılan baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf ve Sezgin Yılmaz'ın cesetleri, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon baba ve oğul

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