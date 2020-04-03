YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden ayrılan kadın gözetim altına alındı

Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden ayrılan kadın gözetim altına alındı

TRABZON HABERLERİ  | 03.04.2020 00:31 | Son Güncelleme

Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden ayrılan kadın gözetim altına alındı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden, oğlunun yardımıyla ayrılan kadın gözetim altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 şüphesiyle geldiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs testi yapılmak istenen 66 yaşındaki N.K. isimli kadın, oğlu E.K'nin yardımıyla test yapılmasını beklemeden hastaneden ayrılarak Araklı ilçesine gitti.

Yapılan telefon görüşmeleri sonucu N.K'nin Araklı Devlet Hastanesi'ne gittiğini beyan etmesi üzerine, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu hastaneye giderek kadına ve oğluna ulaştı.

Araklı Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alınan N.K'nin, yeniden Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
Anahtar Kelimeler:
Araklı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs Tedavi Trabzon

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:30
İkindi
16:05
Akşam
18:55
Yatsı
20:17

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Bakkaloğlu Eczanesi
Ortahisar
Defne Eczanesi
Ortahisar
Seçkin Eczanesi
Ortahisar
Yazıcı Eczanesi
Ortahisar
Aydın Eczanesi
Akcaabat
Gençer Eczanesi
Akcaabat
Yeni Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.